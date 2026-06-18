ここ最近、吉本新喜劇に所属する西川忠志（58）が、筋肉ネタでネットニュースを騒がせている。◆ネット上で驚きの声が殺到する“激変”西川は自身のインスタグラムで、鍛えあげた太くたくましい腕を頻繁に公開。トレーニング風景だけでなく、電車に乗る際の写真でも、筋肉を見せつけるような構図で撮影しアピールを行っている。写真を見たユーザーからは、「随分とマッチョになられましたね」「ギャップえぐい」「エグい筋肉