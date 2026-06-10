Aiロボティクスが展開するヘアケアブランドのStraine（ストレイン）は6月15日、「ストレートシャンプー」および「ストレートトリートメント」からディズニー・アニメーション作品「ふしぎの国のアリス」をモチーフにした特別デザインを数量限定で発売します。■香りはティーパーティーをイメージした「アールグレイ＆ローズ」と「ピーチ＆ウーロン」同コラボでは、細い髪用の「SOFT」には主人公「アリス」を、普通〜太い髪用の「BA