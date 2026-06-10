Straineのストレートシャンプー＆トリートメントから「ふしぎの国のアリス」のデザインが数量限定で登場！
Aiロボティクスが展開するヘアケアブランドのStraine（ストレイン）は6月15日、「ストレートシャンプー」および「ストレートトリートメント」からディズニー・アニメーション作品「ふしぎの国のアリス」をモチーフにした特別デザインを数量限定で発売します。
■香りはティーパーティーをイメージした「アールグレイ＆ローズ」と「ピーチ＆ウーロン」
同コラボでは、細い髪用の「SOFT」には主人公「アリス」を、普通〜太い髪用の「BASIC」には「ヤングオイスター」をメインに採用。それぞれ異なる物語のワンシーンを切り取ったようなデザインで展開しています。
随所に「ふしぎの国のアリス」に登場するキャラクターや印象的なモチーフをあしらい、物語の世界へ引き込まれるような仕上がりにこだわりました。
さらに、物語の象徴である“ティーパーティー”を想起する香りとして、「SOFT」は「アールグレイ＆ローズ」、「BASIC」は「ピーチ＆ウーロン」を採用しています。
■商品概要
商品名：Straine SOFT ALICE in WONDERLANDセット品
セット内容：ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL （ピーチ＆ウーロンの香り）、ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包
商品名：Straine BASIC ALICE in WONDERLANDセット品
セット内容：ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL （アールグレイ＆ローズの香り）、ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包
価格：各3,960円
発売日：2026年6月15日より順次
販売チャネル：バラエティストア、ドラッグストア、ECサイト
（C）Disney
（フォルサ）