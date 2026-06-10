Straineのストレートシャンプー＆トリートメントから「ふしぎの国のアリス」のデザインが数量限定で登場！

Aiロボティクスが展開するヘアケアブランドのStraine（ストレイン）は6月15日、「ストレートシャンプー」および「ストレートトリートメント」からディズニー・アニメーション作品「ふしぎの国のアリス」をモチーフにした特別デザインを数量限定で発売します。

■香りはティーパーティーをイメージした「アールグレイ＆ローズ」と「ピーチ＆ウーロン」

同コラボでは、細い髪用の「SOFT」には主人公「アリス」を、普通〜太い髪用の「BASIC」には「ヤングオイスター」をメインに採用。それぞれ異なる物語のワンシーンを切り取ったようなデザインで展開しています。

随所に「ふしぎの国のアリス」に登場するキャラクターや印象的なモチーフをあしらい、物語の世界へ引き込まれるような仕上がりにこだわりました。

さらに、物語の象徴である“ティーパーティー”を想起する香りとして、「SOFT」は「アールグレイ＆ローズ」、「BASIC」は「ピーチ＆ウーロン」を採用しています。

■商品概要

商品名：Straine SOFT ALICE in WONDERLANDセット品

セット内容：ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL （ピーチ＆ウーロンの香り）、ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包

商品名：Straine BASIC ALICE in WONDERLANDセット品

セット内容：ストレートシャンプー＆トリートメント 各475mL （アールグレイ＆ローズの香り）、ストレートヘアオイル お試しサイズ 1mL×2包

価格：各3,960円

発売日：2026年6月15日より順次

販売チャネル：バラエティストア、ドラッグストア、ECサイト

（C）Disney

（フォルサ）