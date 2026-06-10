さくらももこ原作の人気作品「コジコジ」と『カフェ・ド・クリエ』が初コラボ！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」が、2026年7月1日（水）より数量限定で発売決定。事前予約は6月10日（水）より全国の店頭にて受付開始されています。サマーバッグの目玉は「コジコジ ロープハンドルバッグ」。『カフェ・ド・クリエ』の制服を着てごきげんにブレンドコーヒーを運ぶコジコジの