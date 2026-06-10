さくらももこ原作の人気作品「コジコジ」と『カフェ・ド・クリエ』が初コラボ！

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「コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ」が、2026年7月1日（水）より数量限定で発売決定。事前予約は6月10日（水）より全国の店頭にて受付開始されています。

サマーバッグの目玉は「コジコジ ロープハンドルバッグ」。

『カフェ・ド・クリエ』の制服を着てごきげんにブレンドコーヒーを運ぶコジコジの姿を描いたオリジナルバッグで、内側はコジコジ・うさこ・次郎・テル子などのキャラクターによる賑やかな総柄。

バッグにはキーホルダーチェーンも付いており、セットについてくる「コジコジ ぬいぐるみポーチ」を組み合わせたアレンジも楽しめます。

この他にも可愛いグッズや、パスタ（単品）やケーキ（単品）などの各商品引換券（税込1,880円相当・3枚綴り）も含まれる、充実の内容です。

気になる人は、本日6月10日（水）よりスタートした店頭での事前予約で、確実にゲットしましょう！

また6月17日（水）からは「コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン」も実施。

税込800円以上のレシート2枚または税込1,600円以上のレシート1枚で、シークレットを含む全5種類の「ぷっくりチャーム」と1つ交換できます。

●商品概要

商品名：コジコジ×カフェ・ド・クリエ サマーバッグ

価格：4,800円（税込）

セット内容：コジコジ ロープハンドルバッグ（幅 約25cm×高さ 約20cm×マチ 約13cm／持ち手含まず）、コジコジ ぬいぐるみポーチ（幅 約13cm×高さ 約11cm／キーホルダー部分含まず）、コジコジ チェンジンググラス（直径 約8.5cm×高さ 約9cm）、リキッド はちみつピーチティー（1000ml）、商品引換券 3枚綴り（パスタ 単品、ケーキ 単品、からだハピネス®︎ドリンク 単品）

事前予約期間：6月10日（水）〜6月30日（火）

発売日：7月1日（水）（オンラインストアは7月1日（水）20時より）

販売店舗：全国の『カフェ・ド・クリエ』『メゾン・ド・ヴェール』

●ぷっくりチャームプレゼントキャンペーン

実施期間：6月17日（水）〜各店舗在庫がなくなり次第終了

対象店舗：全国の『カフェ・ド・クリエ』『メゾン・ド・ヴェール』

交換条件：税込800円以上のレシート2枚または税込1,600円以上のレシート1枚

賞品：コジコジ×カフェ・ド・クリエ ぷっくりチャーム（シークレット含む全5種類からランダム）

注意事項：数量限定のため、なくなり次第終了。予約・販売は一部対象外店舗あり。商品引換券の有効期限は2026年11月30日（月）。一部店舗において商品引換券の対象メニューが異なる場合あり。商品は予告なく変更や終了となる場合あり。オンラインストア販売分には商品引換券は付属しておらず、代わりにアイスコーヒーリキッド1000mlが含まれる。オンラインストアの送料は無料（北海道、離島など一部地域を除く）。購入はひとり4個まで。事前予約の受付は店頭のみ。事前予約分の受け渡し期限は7月1日（水）〜7月9日（木）。