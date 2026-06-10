暑い季節にぴったりな爽やかドリンクを探している方に朗報です。CHABARから、甘酸っぱいパッションフルーツソースを使用した夏限定ティードリンク3種が2026年6月11日（木）より登場します。見た目にも美しいグラデーションと、フルーツの豊かな風味が楽しめる特別な一杯は、この夏のご褒美タイムにもぴったり♡それぞれ異なるお茶との組み合わせで、気分に合わせて選べるのも魅力です。 パッ