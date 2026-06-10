CHABARのパッションフルーツ新作登場♡夏を彩る爽快ティードリンク3種をチェック

暑い季節にぴったりな爽やかドリンクを探している方に朗報です。CHABARから、甘酸っぱいパッションフルーツソースを使用した夏限定ティードリンク3種が2026年6月11日（木）より登場します。見た目にも美しいグラデーションと、フルーツの豊かな風味が楽しめる特別な一杯は、この夏のご褒美タイムにもぴったり♡それぞれ異なるお茶との組み合わせで、気分に合わせて選べるのも魅力です。

パッションフルーツが主役の夏限定ティー

今回発売されるシリーズは、パッションフルーツ本来の甘みと酸味を最大限に引き出した夏限定メニューです。

開発にあたり、パッションフルーツとお茶の絶妙なバランスを大切にしているため、甘さ変更は不可。パッションソースの自然な風味を存分に楽しめるよう設計されています。

また、パッションシード（パッションフルーツの種）のカリカリとした食感と相性抜群の「ナタデココ」を無料トッピングとしておすすめ。もちろん、無料トッピングはお好みのものへ変更も可能です。

※パッションフルーツの種が入っておりますので注意してお召し上がりください。

販売期間は2026年6月11日（木）～8月下旬まで。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

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個性豊かな3種類のラインナップ

レッドベリーパッションティー



価格（税込）：（本州）Mサイズ510円／Lサイズ610円（沖縄）Mサイズ530円／Lサイズ630円

鮮やかな赤色が印象的なレッドベリーティーに、パッションフルーツソースを合わせた華やかな一杯。

ベリーの深みある風味とパッションフルーツの爽やかな酸味が重なり、フルーティーで贅沢な味わいを楽しめます。赤と黄色のグラデーションも美しく、写真映えも抜群です。

※こちらの商品のみノンカフェインです。

グリーンパッションティー



価格（税込）：（本州）Mサイズ500円／Lサイズ600円（沖縄）Mサイズ520円／Lサイズ620円

すっきりとしたグリーンティーをベースにした、シリーズの中でも特に爽快感あふれるドリンクです。

お茶特有の心地よい渋みとパッションフルーツの甘酸っぱさが調和し、暑い日のリフレッシュにぴったり。みずみずしく軽やかな飲み心地で、後味も爽やかです。

ピーチパッションティー



価格（税込）：（本州）Mサイズ500円／Lサイズ600円（沖縄）Mサイズ520円／Lサイズ620円

芳醇な白桃紅茶をベースにした、やさしい甘さが魅力のフルーティーティー。

パッションフルーツの爽やかな酸味に桃のまろやかな甘みが重なり、飲みやすく親しみやすい味わいに仕上がっています。フルーツティー初心者の方にもおすすめの王道メニューです。

※表示価格にはトッピング1点分が含まれています。Lサイズも同様です。

※無料トッピングはお好みのものを選択可能です。

この夏だけの爽やかな味わいを楽しんで

暑さが厳しくなるこれからの季節、CHABARのパッションフルーツティーは見た目にも味わいにも涼しさを届けてくれる特別な一杯です。

ベリー、グリーンティー、白桃紅茶と、それぞれ異なる魅力を持つ3種類は、その日の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

数量限定での販売となるため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪夏らしい爽やかなティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。