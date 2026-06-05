Hamee(ハミィ)株式会社は、スマートフォンの発熱を抑制し、バッテリーの劣化を防ぐ「［スマ冷え Premium］ 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート」から『ちいかわ』デザインを展開。2026年6月2日より販売がスタートしている。【写真】透明ケース越しにもかわいさが映えるチルチルデザイン2026年6月2日より発売中の、ちいかわデザインのスマホ冷却シート「スマ冷え Premium」■貼って冷やすスマホ用冷却シート「スマ冷え」に『ち