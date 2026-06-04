ヒルトン福岡シーホークの4階「ブラッセリー＆ラウンジ シアラ」では、2026年7月4日（土）〜8月30日（日）の期間、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションしたビュッフェを開催します。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】同ビュッフェは昨年好評を博したコラボの第2弾で、今年のテーマは「星空さんぽ」。金・土・日・祝日限定の『すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ』と、20歳以上