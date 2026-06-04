【激かわ】「すみっコぐらし」のスイーツビュッフェやるよ！限定グッズつきプラン＆大人向けナイトverも
ヒルトン福岡シーホークの4階「ブラッセリー＆ラウンジ シアラ」では、2026年7月4日（土）〜8月30日（日）の期間、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションしたビュッフェを開催します。
同ビュッフェは昨年好評を博したコラボの第2弾で、今年のテーマは「星空さんぽ」。
金・土・日・祝日限定の『すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ』と、20歳以上を対象に土曜日限定で開催する『すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ』の2構成です。
『星空さんぽスイーツビュッフェ』では、すみっコたちがキラキラした星空にいる様子をイメージした約20種類のスイーツがラインアップ。
雲の上でひとやすみする様子を表現した「雲の上でひとやすみ」、日の入り直後に淡いピンクに染まる空をイメージした「星空ケーキ」など、可愛らしいスイーツがビュッフェ台を彩ります。
ナイトビュッフェは、シアラのディナービュッフェに、すみっコぐらしをテーマにしたスイーツを加えた特別なプラン。
天の川をイメージし、ブルーキュラソーをベースに作ったノンアルコールウェルカムドリンクも提供され、甘いものをたくさん食べるのが苦手な、大人のすみっコファンにもおすすめのプランです。
『すみっコぐらし 星空さんぽ』スイーツメニュー紹介
◆雲の上でひとやすみ
スポンジ生地の上に甘酸っぱいベリージャムと、もちもちとした食感のホワイトチョコレートのムースを重ね、仕上げにすみっコたちが描かれたラムネを飾った一品です。
◆星空ケーキ
オレンジジャムを包んだチョコレートムースを、ピンク色のチョコレートでコーティング。星と三日月を象ったチョコレートをあしらった、日の入り直後の空をイメージしたケーキです。
◆キラキラ星空さんぽ
ふわふわのショートケーキ生地に、スライスしたフレッシュメロンとあっさりとした生クリームを重ねたショートケーキ。「ぺんぎん？」「しろくま」「ねこ」「とかげ」「とんかつ」がお散歩をしている様子を描いたチョコレートをあしらっています。
◆すみっコ星空コレクション
「星空さんぽ」のテーマに登場する、さまざまな表情のすみっコたちが描かれたクッキーです。
◆キラキラサンド
みずみずしいグレープを、ヴァニラの香りが漂うケーキで包み、ヴァニラガナッシュを絞った一品です。
◆セイボリー6種
スイーツだけでなく、すみっコの焼き印を押した「えびかつバーガー」「ブリート」「みに肉まん」を含む6種のセイボリーも用意されます。
『すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ』開催概要
【場所】
ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ
【期間】
2026年7月4日（土）〜8月30日（日） ※金・土・日・祝日限定開催
【時間】
15:30〜17:00（最終入店16:30）
【料金】
・大人：5,000円
・6〜12歳：3,250円
※学生（13歳以上）は、公式ホームページからの予約と学生証の提示で4,300円。
【団体料金】※大人20名以上の利用のみ適用
・大人：4,500円
・6〜12歳：3,100円
【予約】
電話番号：092-844-8000（10:00〜18:00）
【特典】
・ヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーがプレゼントされます。
・各日30名限定で、「星空さんぽ」をテーマにしたA4サイズクリアファイル付きプランが販売されます。
『すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ』開催概要
【場所】
ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ
【期間】
2026年7月4日（土）〜8月29日（土） ※土曜日限定開催
【時間】
20:00〜22:00（最終入店21:30）
【料金】
大人：7,200円 ※20歳以上の方が対象となります。
【予約】
電話番号：092-844-8000（10:00〜18:00）
【特典】
・「星空さんぽ」をテーマにしたトラベルポーチと、ヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーがプレゼントされます。
※消費税・サービス料込み。
※写真はイメージです。
※メニュー内容、営業日時などは変更になる場合があります。
※両ビュッフェの詳細・WEB予約は『すみっコぐらし 星空さんぽビュッフェ』公式ページをご確認ください。
会場：ヒルトン福岡シーホーク
【所在地】
福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2−3
【電話番号】
092-844-8111（代表）
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