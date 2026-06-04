【激かわ】「すみっコぐらし」のスイーツビュッフェやるよ！限定グッズつきプラン＆大人向けナイトverも

ヒルトン福岡シーホークの4階「ブラッセリー＆ラウンジ シアラ」では、2026年7月4日（土）〜8月30日（日）の期間、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションしたビュッフェを開催します。

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同ビュッフェは昨年好評を博したコラボの第2弾で、今年のテーマは「星空さんぽ」。

金・土・日・祝日限定の『すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ』と、20歳以上を対象に土曜日限定で開催する『すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ』の2構成です。

『星空さんぽスイーツビュッフェ』では、すみっコたちがキラキラした星空にいる様子をイメージした約20種類のスイーツがラインアップ。

雲の上でひとやすみする様子を表現した「雲の上でひとやすみ」、日の入り直後に淡いピンクに染まる空をイメージした「星空ケーキ」など、可愛らしいスイーツがビュッフェ台を彩ります。

ナイトビュッフェは、シアラのディナービュッフェに、すみっコぐらしをテーマにしたスイーツを加えた特別なプラン。

天の川をイメージし、ブルーキュラソーをベースに作ったノンアルコールウェルカムドリンクも提供され、甘いものをたくさん食べるのが苦手な、大人のすみっコファンにもおすすめのプランです。

『すみっコぐらし 星空さんぽ』スイーツメニュー紹介

◆雲の上でひとやすみ

スポンジ生地の上に甘酸っぱいベリージャムと、もちもちとした食感のホワイトチョコレートのムースを重ね、仕上げにすみっコたちが描かれたラムネを飾った一品です。

◆星空ケーキ

オレンジジャムを包んだチョコレートムースを、ピンク色のチョコレートでコーティング。星と三日月を象ったチョコレートをあしらった、日の入り直後の空をイメージしたケーキです。

◆キラキラ星空さんぽ

ふわふわのショートケーキ生地に、スライスしたフレッシュメロンとあっさりとした生クリームを重ねたショートケーキ。「ぺんぎん？」「しろくま」「ねこ」「とかげ」「とんかつ」がお散歩をしている様子を描いたチョコレートをあしらっています。

◆すみっコ星空コレクション

「星空さんぽ」のテーマに登場する、さまざまな表情のすみっコたちが描かれたクッキーです。

◆キラキラサンド

みずみずしいグレープを、ヴァニラの香りが漂うケーキで包み、ヴァニラガナッシュを絞った一品です。

◆セイボリー6種

スイーツだけでなく、すみっコの焼き印を押した「えびかつバーガー」「ブリート」「みに肉まん」を含む6種のセイボリーも用意されます。

『すみっコぐらし 星空さんぽスイーツビュッフェ』開催概要

【場所】

ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ

【期間】

2026年7月4日（土）〜8月30日（日） ※金・土・日・祝日限定開催

【時間】

15:30〜17:00（最終入店16:30）

【料金】

・大人：5,000円

・6〜12歳：3,250円

※学生（13歳以上）は、公式ホームページからの予約と学生証の提示で4,300円。

【団体料金】※大人20名以上の利用のみ適用

・大人：4,500円

・6〜12歳：3,100円

【予約】

電話番号：092-844-8000（10:00〜18:00）

【特典】

・ヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーがプレゼントされます。

・各日30名限定で、「星空さんぽ」をテーマにしたA4サイズクリアファイル付きプランが販売されます。

『すみっコぐらし 星空さんぽナイトビュッフェ』開催概要

【場所】

ヒルトン福岡シーホーク 4階 ブラッセリー＆ラウンジ シアラ

【期間】

2026年7月4日（土）〜8月29日（土） ※土曜日限定開催

【時間】

20:00〜22:00（最終入店21:30）

【料金】

大人：7,200円 ※20歳以上の方が対象となります。

【予約】

電話番号：092-844-8000（10:00〜18:00）

【特典】

・「星空さんぽ」をテーマにしたトラベルポーチと、ヒルトン福岡シーホーク限定デザインのステッカーがプレゼントされます。

※消費税・サービス料込み。

※写真はイメージです。

※メニュー内容、営業日時などは変更になる場合があります。

※両ビュッフェの詳細・WEB予約は『すみっコぐらし 星空さんぽビュッフェ』公式ページをご確認ください。

会場：ヒルトン福岡シーホーク

【所在地】

福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2−3

【電話番号】

092-844-8111（代表）

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