株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(以下、SCP)は、ソニーグループ株式会社モビリティ事業部門とSCPが開発したソニーが提供予定のクルマ用AIエージェントの“顔”となるキャラクターの新ネーミングに「ウィシェフ＆ラズミュー」が決定したことを発表。そして新ネーミング決定を記念して、新コンテンツが続々登場する。【画像】新コンテンツが続々！ラインスタンプも登場「ウィシェフ＆ラズミュー」メインビ