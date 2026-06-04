ソニー提供のクルマ用AIエージェントのキャラクターが「ウィシェフ&ラズミュー」に決定！新ネーミングを記念したコンテンツも続々登場
株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(以下、SCP)は、ソニーグループ株式会社モビリティ事業部門とSCPが開発したソニーが提供予定のクルマ用AIエージェントの“顔”となるキャラクターの新ネーミングに「ウィシェフ＆ラズミュー」が決定したことを発表。そして新ネーミング決定を記念して、新コンテンツが続々登場する。
【画像】新コンテンツが続々！ラインスタンプも登場
■みんなの大好きを集めた「最高のパフェ」を作ってみんなに届けたい！
人を楽しませることが大好きなウィシェフとラズミューは、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」と考え、2人で最高のパフェ作りを目指すことに。天真爛漫で少し抜けたところがあるウィシェフと、おっとりしているけどしっかり者のラズミューがみんなの日常を少しだけ甘くするコンテンツを展開。これから2人が紡ぐストーリーに注目だ。
■1.新コンテンツが続々登場！
新ネーミング発表を皮切りに、スイーツに隠れたウィシェフを探すクイズコンテンツや、迷路コンテンツなどの新しいコンテンツが公式SNSに登場。
■2.LINEクリエイターズスタンプ発売が決定！
2026年5月1日より、ウィシェフとラズミューのLINEクリエイターズスタンプが販売中。日常会話で使えるかわいいデザインがそろっている。なお、スタンプショップで購入したスタンプは、スマートフォンアプリ版はもちろん、PC版でも利用・閲覧可能。
価格：1セットあたり50コイン／スタンプショップ、120円／LINESTORE
※1セット：40個
※スタンプショップは、iPhone／Androidアプリ版のみで利用可能
■「ウィシェフ＆ラズミュー」とは
クリームの山々が連なるお菓子の国「クリムテイル」に住むうさひつじの「ウィシェフ」と、幼なじみのねこひつじ「ラズミュー」。人を楽しませることが大好きな2人は、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」と考え、2人で最高のパフェ作りを目指すことに。天真爛漫で少し抜けたところがあるウィシェフと、おっとりしているけどしっかり者のラズミューがみんなの日常を少し甘くするコンテンツをお届け。
(C) Sony Creative Products / Sony Group Corporation
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】新コンテンツが続々！ラインスタンプも登場
人を楽しませることが大好きなウィシェフとラズミューは、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」と考え、2人で最高のパフェ作りを目指すことに。天真爛漫で少し抜けたところがあるウィシェフと、おっとりしているけどしっかり者のラズミューがみんなの日常を少しだけ甘くするコンテンツを展開。これから2人が紡ぐストーリーに注目だ。
■1.新コンテンツが続々登場！
新ネーミング発表を皮切りに、スイーツに隠れたウィシェフを探すクイズコンテンツや、迷路コンテンツなどの新しいコンテンツが公式SNSに登場。
■2.LINEクリエイターズスタンプ発売が決定！
2026年5月1日より、ウィシェフとラズミューのLINEクリエイターズスタンプが販売中。日常会話で使えるかわいいデザインがそろっている。なお、スタンプショップで購入したスタンプは、スマートフォンアプリ版はもちろん、PC版でも利用・閲覧可能。
価格：1セットあたり50コイン／スタンプショップ、120円／LINESTORE
※1セット：40個
※スタンプショップは、iPhone／Androidアプリ版のみで利用可能
■「ウィシェフ＆ラズミュー」とは
クリームの山々が連なるお菓子の国「クリムテイル」に住むうさひつじの「ウィシェフ」と、幼なじみのねこひつじ「ラズミュー」。人を楽しませることが大好きな2人は、「みんなが笑っていればスイーツはもっとおいしくなる！」と考え、2人で最高のパフェ作りを目指すことに。天真爛漫で少し抜けたところがあるウィシェフと、おっとりしているけどしっかり者のラズミューがみんなの日常を少し甘くするコンテンツをお届け。
(C) Sony Creative Products / Sony Group Corporation
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