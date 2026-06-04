郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達して回っている。そんな現役の郵便局員が、実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化したのが『郵便屋が集めた奇談』である。今回紹介する話は、F支店に勤める配達員・Iさんが配達先で出合った奇妙な“シミ”にまつわる恐怖体験である。【漫画】『壁貌』F支店のI君の話を読む壁に浮かび上がった「人の顔」が怖すぎる！Iさんの配達先には、少し入り組んだ路地の先に家があった。バ