「あなたここに座りなさい」と冷静に話す妻【漫画を読む】「あなたここに座りなさい」と冷静に話す妻だが…!?家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は過去にウォーカープラスで紹介した本作の10〜14話までをお届けするとともに、著者に浮気相手は夫と遊