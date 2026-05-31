【実話】経済的な理由で「離婚」できずに悩む妻!?家族を裏切った浮気夫と遂に正面対決【著者に聞く】
【漫画を読む】「あなたここに座りなさい」と冷静に話す妻だが…!?
家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は過去にウォーカープラスで紹介した本作の10〜14話までをお届けするとともに、著者に浮気相手は夫と遊びだったのかなどについても話を伺った。
録音された夫と浮気相手の会話を聞いて、思わず涙を流してしまう妻の筧さん。探偵の七五三さんは筧さんにハンカチを渡し、今後も浮気調査を続けるか聞く。
筧さんはすぐにでも夫と離婚したいが、受験生の娘のことを考えると、経済的な理由から今すぐに離婚はできない…。すると、七五三さんは夫が「あいつらはおれがいないと何もできない」「家族を裏切っても自分を許してくれる」と思っていると推測。
筧さんは七五三さんの考えを聞いて、浮気調査を続行してほしいことを告げる。すると、七五三さんは既に浮気相手の素性を調べていたようで、筧さんに浮気相手のロベールさんが今度、夫ではない男性と結婚をしてハワイへ移住することを話す。
ロベールさんに利用され、のちにその事実を知った夫は衝撃を受ける！夫は先日妻を殴ったことが娘に知られ、それ以来すっかり娘に嫌われてしまった…。
夫は今まで自分ばかりがつらい思いをして、「損ばかりしてきた」と思っているようだ。妻と結婚をしなければ、自分はもっと幸せだったと感じている。
夫は自宅に帰る道中で「離婚をして自由になってやる！」と心の中で決意。帰宅をすると、なんと真っ暗なリビングで妻が立っているではないか!?そして「あなたここに座りなさい。お話があります」と言うのであった…。
著者にほかの男性と結婚したロベールさんは、夫とは初めから遊びだったのか聞くと「浮気相手に浮気がバレたあと、夫とは関係を続けず、全く別の男性と結婚するというケースは、意外にも多いという話をフォロワー様からよく聞きます。私の解釈では、浮気がバレる前は浮気相手が本気で関係を続けるつもりだったものの、奥様にバレた瞬間、現実に引き戻されて冷めてしまい、逃げるように別の道を選ぶことが多いのではないかと思います。しかしロベールさんは、きっと遊びだったのかもしれません(笑)」と話してくれた。
果たして、このあとどんな展開になるのだろうか…!?家事しないと死ぬ旦那さんはほかにも数多くの作品を描いているので、興味がある方はこの機会に一度読んでみて。
取材協力：家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)
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