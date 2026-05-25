『この子、彼氏に3股されたらしいw』デリカシー無さすぎ！消したい過去を友達に拡散されて… 01【漫画】本編を読むmamagirlにて公開され、ネットで話題になっている漫画『この子、彼氏に3股されたらしいw』。本作は何人かの知人から聞いた実話をもとにしており、身近にいる「デリカシーのない人」を描いた物語だ。020304■傷心の友人に「もはやギャグでしょ(笑)」先日、彼氏の3股が発覚し別れたばかりの大学生・カホ。教室で落ち込