傷心の親友に合コンを強要→「元カレに3股されてたんだよ〜」まさかの暴露…合コンで親友の過去を笑う“デリカシー皆無”女の正体【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
mamagirlにて公開され、ネットで話題になっている漫画『この子、彼氏に3股されたらしいw』。本作は何人かの知人から聞いた実話をもとにしており、身近にいる「デリカシーのない人」を描いた物語だ。
■傷心の友人に「もはやギャグでしょ(笑)」
先日、彼氏の3股が発覚し別れたばかりの大学生・カホ。教室で落ち込んでいると、友人のエミリがやって来て「3股はダメージでかいよね！もはやギャグでしょ(笑)」と笑い飛ばしてくる。普段は明るくておもしろい性格だが、エミリは致命的にデリカシーに欠けていた。カホに新しい恋をしてほしいエミリは、強引に合コンをセッティングすることになる。
合コン当日、お互い簡単に自己紹介を済ませると、エミリはカホの話題ばかりを口にする。早く新しい彼氏を作ってほしいという親切心からなのだろうが、カホは『エミリのせいでなんか調子が狂うなぁ』と憂鬱な気持ちになり、席を外した。
トイレから戻ると、テーブルは妙に盛り上がっている様子だった。なんとエミリが、初対面の男子たちの前で「カホって元カレに3股されたんだよ〜！ウケるよね〜！」と笑いながら話していたのだ。その暴露を聞いた男子たちはドン引き。戻って来たカホを見て、一人の男子が気まずそうに「あっ、カホちゃん…」とつぶやく。出会いの場は一瞬にして凍りついてしまった。
■不快な状況を回避するスキルとは
その後、カホが「今日でよーくわかったよ…エミリはデリカシーがなさすぎる！」と告げると、エミリは「何でそんなこと言われなきゃいけないの!?」と激昂。激しい言い合いになり、険悪な空気を察した男子たちはそそくさと帰ってしまった。
本作のプロットを担当したmamagirl編集部の梅田さんは、「程度の差はあれど、皆さんの周りにもデリカシーのない友人というのは結構いるのではないでしょうか。そんな『身近にいるちょっとイラっとする人』をテーマにすることで、読者に共感してもらえたら」と制作の背景を語る。また、作画担当の瀬戸うなぎさんも、友人の嫌な過去を平気で暴露するような人について「そりゃ不快です(笑)」と本音を漏らしつつ、その場の雰囲気を壊さない程度に話を逸らしたり、注意できたりするスキルを現在磨いているところだという。
mamagirlでは、女性が共感できるリアルな物語が数多く配信されている。気になる人はこの機会にぜひチェックしてみてほしい。
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