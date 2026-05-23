【漫画】二重にすれば「かわいくなれる」と思っていた【漫画】本編を読む「すっげー、ブス」。エレベーターのすれ違いざま、知らない男性から投げられた言葉だ。14歳で二重整形をし、社会人になってからもほうれい線やシミ、イボなどを除去。「かわいい」と言われるための努力を続けてきたのに、どうしてなのか。うみの韻花(@umino_otoka)さんの実体験を漫画化したコミックエッセイ『14歳で整形した私 「ブス」の呪いから解けて自