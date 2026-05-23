「いい子で完璧でなければ愛されない」。子供の頃、みなみはずっとそう思って過ごしてきたという。【漫画】本編を読む恋愛や婚活をテーマに、“刺さる”漫画を次々と発表している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」では、“少女漫画の主人公になれない”女性たちのリアルな恋愛模様が描かれている。■ヒロインになれない女性たち「東京モブ