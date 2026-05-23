女はなぜ“クズ男”を好きになってしまうのか…25歳女性が気づいた“心の穴”に「わかりすぎて苦しい」と共感の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
恋愛や婚活をテーマに、“刺さる”漫画を次々と発表している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載中の「東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜」では、“少女漫画の主人公になれない”女性たちのリアルな恋愛模様が描かれている。
■ヒロインになれない女性たち
本作は、25歳の女性4人それぞれの“こじらせた恋愛”を描く群像劇である。今回の主人公・みなみは、クズ男だとわかっていながら、恋人のハルトと別れられずにいる女性。傷つき続けながらも離れられない理由と向き合う中で、自分自身の本当の気持ちに気づいていく。
港区カンナさんは、2023年3月から漫画投稿を開始し、約半年で10万人以上のフォロワーを獲得。リアルすぎる男女関係やコンプレックス描写が、「わかりすぎて苦しい」と大きな共感を呼んでいる。
■“別れられない女性”を描く
今回のテーマについて港区カンナさんは、「みなみと同じような理由で彼氏と別れられない女性や、周りにそういう人がいる方に共感してほしかった」と語る。
ただ“ダメ男好き”として描くのではなく、その背景にある孤独感や承認欲求まで丁寧に描いている点が、本作の特徴だ。
■恋愛と幼少期はつながっている
また、みなみの幼少期や家庭環境についても、リアルだという声が多く寄せられている。
その理由について港区カンナさんは、「恋愛がうまくいかない原因は、少なからず幼少期や家庭環境が影響していると思っている」と説明した。
子どものころに満たされなかった感情や、“愛されたい”という思いが、大人になってからの恋愛にも影響している――。みなみの苦しさには、そんな背景が色濃く反映されている。
■みなみはこの経験をどう活かす？
物語の中で、自分の本音に気づき始めたみなみ。港区カンナさんは、「みなみはハルトとの3年間を通していろんなことを学んだので、それを活かせるのか見守っていただけたらうれしいです」とコメントしている。
“ヒロインになれない”と思い込んでいる女性たちが、自分自身をどう受け入れていくのか。恋愛だけではない、人間関係の痛みや弱さも描いた作品となっている。
取材協力：港区カンナ(＠mina_kan_chan)
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