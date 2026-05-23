女はなぜ“クズ男”を好きになってしまうのか…25歳女性が気づいた“心の穴”に「わかりすぎて苦しい」と共感の声【作者に聞く】

女はなぜ“クズ男”を好きになってしまうのか…25歳女性が気づいた“心の穴”に「わかりすぎて苦しい」と共感の声【作者に聞く】