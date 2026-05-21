「いい加減にして！」。思わず強い言葉でキミちゃんを諭したが、彼女からは予想もしていなかった言葉が返ってきた。【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読むXやInstagramで、ご近所トラブルや子育ての実体験をもとにした漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。PTAや子ども会、ママ友関係など、“誰にでも起こり得る日常の怖さ”を描いた作品は、多くの読者から共感を集めている。今回紹介する「娘の友だちは放置子？」も、エ