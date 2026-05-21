もう限界!!毎朝家に押しかける図々しい娘の友達！「いい加減にして」しかし彼女の“図々しさ”には衝撃の理由が！【作者に聞く】
【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む
XやInstagramで、ご近所トラブルや子育ての実体験をもとにした漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。PTAや子ども会、ママ友関係など、“誰にでも起こり得る日常の怖さ”を描いた作品は、多くの読者から共感を集めている。今回紹介する「娘の友だちは放置子？」も、エェコさんのママ友が実際に体験した出来事がベースになった作品だ。
主人公・チヨちゃんの家には、キミちゃんという女の子が毎日のように遊びに来ていた。しかも朝早くから訪ねてきては、長時間居座る状態が続いていたという。
最初のうちは、「まだ子どもだから仕方ないのかな」と思っていたチヨちゃんママ。しかし次第に、他人の家でもわがままな態度を取るようになり、不信感を抱き始めたそうだ。
エェコさんによると、チヨちゃん一家は「とても穏やかで優しいご両親」だという。家族仲もよく、穏やかな家庭だったからこそ、強く拒絶することもできず、悩みを抱え込んでいった。
■娘も母も限界寸前に…
毎日続く対応に、ついにチヨちゃん自身も疲弊してしまう。母親も精神的に追い詰められ、「このままでは娘も潰れてしまう」と危機感を抱くようになった。
そしてある日、チヨちゃんママはキミちゃんへ「今日は遊べない」とはっきり伝える。しかし話がなかなか通じず、思わず口調が強くなってしまった。
優しく対応し続けてきたからこそ、“NOを言う苦しさ”も大きかったのだろう。
■飛び出した衝撃の一言
するとその瞬間、キミちゃんから思わぬ言葉が飛び出す。「18時までは帰ってくるなって言われてる」。
あまりにも意味深な発言に、チヨちゃんママも読者も言葉を失う展開となっている。単なる“迷惑な子”として片付けられない事情が見え始め、物語はさらに不穏さを増していく。
■読者からも共感と不安の声
読者からは、「知り合いの話かと思った」「同じような経験がある」「どう対応すれば正解なんだろう」といった声が多数寄せられている。
子ども同士のトラブルに見えて、実際は家庭環境や親同士の問題も複雑に絡み合う“放置子問題”。誰にでも起こり得る身近なテーマだからこそ、リアルな怖さがある作品となっている。
取材協力：エェコ(＠nakiri_aik)
〜「児童虐待」に関する相談窓口〜
児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所へ通告・相談ができる全国共通の電話番号。「189」にかけると最寄りの児童相談所につながる。通告・相談は匿名でも可能で、相談内容などの秘密も守られる。
(こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)
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