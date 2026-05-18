登場シーンのセリフもまだ照れが残る新人のサラリー仮面だった!!【漫画】彼は妻には言えない秘密があった!?ある日突然、リストラに遭った。妻にはその事実を言えず、黙って転職先を探した。しかし、やっと見つけた再就職先は、深刻な人材不足で多忙を極める職場だった。そんなコミカルなギャグ漫画を描いたマルオさん(@f90c89d79366434)の『再就職先を妻に言えない夫の話』を紹介する。仮面は全体を覆うのではなく、顔の一部が見え