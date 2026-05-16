埼玉県飯能市にある、北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」では、2026年5月23日(土)〜6月21日(日)までの期間、「メッツァの夏至祭2026」を開催する。北欧の人たちにとってクリスマスと同じぐらい大切な日を祝う「夏至祭」をさまざまなイベントを通してお祝いする。【写真】こだわりのクラフトビールを提供する「森と湖のクラフトビールジャーニー」に登場するビール！「メッツァビレッジ」で「メッツァの夏至祭2026」を