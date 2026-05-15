世界中で愛されている絵本「ピーターラビット(TM)」と、アメリカンカントリー焼き菓子専門店「ステラおばさんのクッキー」の初コラボが、2026年5月15日からスタートした。コラボクッキー3種が登場したほか、量り売りクッキーの購入で2種類のクリアファイルがもらえるキャンペーンを実施中だ。【画像】第1弾・第2弾で絵柄が異なるオリジナルクリアファイルをチェック「ステラおばさんのクッキー」とピーターラビットの初コラボキャ