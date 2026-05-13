「お客様は神様ですか？」12話より【漫画】「お客様は神様ですか？」を読むタジマオオカ(@pu92yu)さんは、販売の仕事で体験した出来事を漫画にし、SNSで発信している。なかでも顧客が優位な立場から理不尽な要求をする「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を描いた作品は、読者から「怖い」という反響とともに多くの共感が寄せられている。■現場の悲鳴と上司の温度差【漫画】「お客様は神様ですか？」12話(1/9)「お客様は神様で