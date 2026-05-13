「それでもお客様は神様ですか？」カスハラに悩んで上司に相談しても、現場の悲鳴が全く届かない温度差に絶望【作者に聞く】

「それでもお客様は神様ですか？」カスハラに悩んで上司に相談しても、現場の悲鳴が全く届かない温度差に絶望【作者に聞く】