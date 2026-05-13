「それでもお客様は神様ですか？」カスハラに悩んで上司に相談しても、現場の悲鳴が全く届かない温度差に絶望【作者に聞く】
【漫画】「お客様は神様ですか？」を読む
タジマオオカ(@pu92yu)さんは、販売の仕事で体験した出来事を漫画にし、SNSで発信している。なかでも顧客が優位な立場から理不尽な要求をする「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を描いた作品は、読者から「怖い」という反響とともに多くの共感が寄せられている。
■現場の悲鳴と上司の温度差
タジマさんはあるとき、カスハラについて上司に相談することを決意した。しかし、上司から返ってきたのは売上を上げるための新たな施策の話だった。会社がいかに単価を上げるかしか見ておらず、そこに現場の人間が存在していないかのような状況に、タジマさんは見ている景色が全く異なると改めて感じた。
以前警察に通報した出来事について問いただした際も、上司は「うちはお客様第一主義、『お客様は神様』の企業風土だから」と曖昧な言葉を返した。タジマさんは会社の方針を理解しつつも、その一言で終わらせてよい問題なのかと自問した。現場の苦しみを訴えても、上司は困惑するばかりで、すぐには理解が及んでいない様子だったという。
■歪められたお客様は神様という言葉
「お客様は神様です」という言葉は、現在では間違った使い方をされているとタジマさんは指摘する。理不尽な言動を正当化する道具ではなく、サービスを提供する側と受ける側が同じ立場であるとの理解が広まることを期待している。
カスハラという言葉が広く知られるようになった今、この言葉への誤解がなくなり、誰もが安心して働ける環境になることを願う思いは強い。サービスを受ける側の意識が変わることで、現場の販売員が抱える理不尽なクレームへの苦悩が解消されることが、健全な社会への第一歩となる。
取材協力：タジマオオカ(@pu92yu)
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