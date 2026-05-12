来週（2026年5月18日〜5月24日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３『関わる人を制限します』｜総合運｜★★☆☆☆多くの人と関わって自分のペースを乱すわけにはいかないので、繋がる人を選りすぐっていくでしょう。