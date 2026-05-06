「私はおいしい幹事ちゃん」1-1【漫画】「それ幹事ビジネス？」→本編を読む友人から8年ぶりに誘われた合コンは、メンバーも店も引っかかるポイントばかり。気まずい雰囲気のなか、1人調子よく振る舞う幹事には裏の思惑があって……。「私はおいしい幹事ちゃん」1-2「私はおいしい幹事ちゃん」1-3「私はおいしい幹事ちゃん」1-4Instagram(@negimayo3)とブログ「ここはネギマヨ荘」で、自身の経験などをベースにした漫画を発信して