東京ミッドタウン日比谷で開催されている「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」。期間は2026年5月31日(日)まで【画像】5月5日はAnointed mass choirによるコンサート『ゴスペル&ミュージカルソング』。パワフルな歌声が日比谷ステップ広場に響く東京ミッドタウン日比谷周辺で、2026年5月31日(日)まで「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」が開催されている。ミュージカル、オペラ、バレエなど、本来なら劇場のチケットを取らないと見られない