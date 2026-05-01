娘の友だちは放置子？_P001-184【再校3】-111【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読むXやInstagramで漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。自身の体験談や読者から寄せられた情報をもとに、ご近所トラブルや子育ての記録、PTAや子ども会を舞台に起きた事件などを描いている。その内容は誰にでも起こり得る日常と隣り合わせの体験が多く、読みながらぞっとしたり、驚きや怒りを覚えたりと、心に響く作品が多い。娘の友だちは