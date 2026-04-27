最後の目撃から約半世紀――今もなお“いるかもしれない”と語られる特別天然記念物・ニホンカワウソ。その謎に迫る特別展「ニホンカワウソ大捜索隊司令部」が、四国水族館で2026年3月20日からスタート。期間は暫定5年間と、じっくり向き合える長期企画だ。【写真】四国水族館では「コツメカワウソ」に出合える四国カワウソ捜索マップ■“捜索隊員”として参加！没入型の特別展四国の水景を展示する四国水族館が、四国の水辺の象徴