東京・有明の東京ドリームパークでは2026年3月27日〜9月30日(水)の期間、「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」を開催している。香港や上海、バンコクなど世界各地を巡ってきた本イベントが、ついに日本初上陸。まんが・アニメ・大長編の世界を網羅した、ドラえもん史上最大級の体験型イベントだ。会場には初日から多くのファンが来場し、ドラえもんの世界観に包まれた熱気あふれる空間が広がっている。【写真で見る】「100％ドラ