さまざまな最先端技術が搭載された新型「日産セレナ」【写真を見る】袴や着物をイメージしたデザインのフロントグリル時代とともに移り変わる“家族のカタチ”に常に寄り添い、家族のためのミニバンとして、ファミリー層を中心に高く支持されてきた「日産セレナ」。そのマイナーチェンジモデルが2026年2月にリリースされ、好評を博している。ウォーカープラス編集部は、2026年4月9日に都内で行われた同車の試乗会に参加。こちらで