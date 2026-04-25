父は自分の娘を庇うことなく、離婚届を眼の前でビリビリに破ってしまった。【漫画】本編を読む「離婚は甘え」と言い放たれ、ようやく決意したはずの別れさえも否定される。ネギマヨ(@negimayo3)さんが描く「“産めハラ”しといて自分は不倫!〜最低モラハラ夫からの脱出〜」は、そんな逃げ場のない状況に追い込まれた女性の現実を描いた作品である。理不尽な言葉で妻を追い詰める夫と、その関係から抜け出そうとする真奈美の姿が、