西武鉄道株式会社(以下、西武鉄道)と株式会社バルニバービ(以下、バルニバービ)により、2028年3月から運行される新型レストラン列車の名称が「Fine Dining Train『vies』」(ファインダイニング・トレイン「ヴィエス」)に決定。車両デザインをモチーフにしたロゴデザインが公開された。【画像】「Fine Dining Train『vies』」のロゴマーク2016年から全席でフルコース料理が楽しめる「西武 旅するレストラン『52席の至福』」を運行し