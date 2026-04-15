りさこを誘って新しくできたカフェに行ってみた【漫画】本編を読む大人になってから知り合った友達とは、絶妙な距離感に悩むことが多い。本音なのか、あるいは配慮なのか。ヤチナツ(@11yc4)さんが描く『20時過ぎの報告会』は、そんな大人の微妙な心理戦をリアルに映し出している。■配慮が空回りするティラミスの罠口には出さなかったけれど、注文してみたティラミスがこはるの口には合わなかったイマイチだなぁと思っていると、り