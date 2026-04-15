グズる息子にご飯を食べさせたり休日には積極的に遊びに連れ出したりしてくれる夫。イクメンだと思っていたが、彼が子連れで通っていたのは不倫相手の家だった…。【漫画】「最悪！夫の二重生活」を読む育児に積極的で、家庭にもよく関わる“理想の夫”。そんな姿の裏側で、想像を絶する裏切りが進んでいた――。ネギマヨ(@negimayo3)さんによる「最悪！夫の二重生活〜息子を愛人に会わせるイクメン夫〜」は、そんな衝撃的な実話を