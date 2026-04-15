父親が婚約者を連れてきた話【漫画】本編を読む子供の頃から漫画が好きで毎日漫画を描いていたというわたりさえ(@watarisae)さん。漫画家を目指してちゃんと描き始めたのは20代になってからで、現在は、竹書房のウェブコミック配信サイト「ストーリアダッシュ」にて「あくまで魔女の誘惑ですから 」を連載中の漫画家だ。今回紹介する彼女の作品「父親が婚約者を連れてきた話」は、第1話を掲載した際から「こういう読者も振り回され