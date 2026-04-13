世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」の公式オンラインストアに、大人女子が毎日気軽に使えるバッグが登場！公式オンラインストア限定の「巾着バッグ」(1430円)と「エコバッグ(YUMMY)」(1430円)は、どちらもピングーらしい遊び心とシンプルな実用性を両立したアイテム。さらにいま注文すれば、非売品のミニサコッシュがもらえるキャンペーンも実施中。【画像】巾着バッグ全3色をチェック■ピングーが“ラーメンのお風呂”に!?