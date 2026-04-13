ピングー公式オンラインストア限定「巾着バッグ」＆「YUMMYエコバッグ」が大人かわいい！非売品サコッシュ特典も
世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」の公式オンラインストアに、大人女子が毎日気軽に使えるバッグが登場！公式オンラインストア限定の「巾着バッグ」(1430円)と「エコバッグ(YUMMY)」(1430円)は、どちらもピングーらしい遊び心とシンプルな実用性を両立したアイテム。さらにいま注文すれば、非売品のミニサコッシュがもらえるキャンペーンも実施中。
【画像】巾着バッグ全3色をチェック
■ピングーが“ラーメンのお風呂”に!?「YUMMYエコバッグ」の絵柄が最高
まず紹介したいのが、遊び心たっぷりのエコバッグ。サイズは約幅440×高さ380ミリ、マチは100ミリとたっぷり入る大きめサイズで、素材はポリエステル。
バッグの絵柄をよく見ると…、ピングーがラーメンのお風呂にゆったりつかっていたり、オムレツのお布団でくつろいでいたり。バーガーやアイス、ピザも散りばめられた“YUMMY”柄は、眺めているだけでおなかがすいてきそうなにぎやかさ。
使わないときは丸めてゴムでくるっと留めればコンパクトに。かばんのすき間に放り込んでおけるので、急な買い物にも対応できる。スーパーでの食材のまとめ買いはもちろん、旅行のサブバッグとしても活躍してくれそうだ。ちなみに2026年4月8日時点で、公式オンラインストアのランキング1位にランクインしている人気アイテムでもある。
■きゅっとしぼれば中身が見えない「巾着バッグ」は全3色
もう一つは、巾着タイプのトートバッグ。サイズは約310×350×80ミリで、マチ付きだからお弁当や500ミリリットルのペットボトルもすっぽり収まる。持ち手は約25×450ミリで肩掛けもOK。口をきゅっとしぼれば中身が見えないので、お弁当バッグやサブバッグ、ジム通いにも気兼ねなく使える。
カラーは全3色。ピングーが描かれたサックスブルー、ピンガがプリントされたオリーブ、そしてピングー・ピンガ・ロビの3キャラが勢ぞろいしたグレー。ちなみにサックスブルーは、2026年4月8日時点で公式オンラインストアのランキング4位にランクインしている人気カラーだ。
■3300円以上の購入で非売品ミニサコッシュがもらえる！
ピングー公式オンラインストアでは、2026年3月20日から、3300円以上の購入で非売品のミニサコッシュを1点プレゼントするキャンペーンを実施中だ。
サコッシュは、生成りのコットン地にピングーや仲間たちの横顔がちょこんと並んだデザイン。表面には外付けのオープンポケット、裏面にはかぶせタイプのポケットが付いていて、スマホや小物を分けて収納できる。紐を含めた長さは約76センチ、本体は約22×17センチで、ちょっとしたおでかけはもちろん、サイクリングやウォーキング、旅行中のお財布バッグとしても使えるサイズ感だ。
注意点は、先着順でなくなり次第終了になること。1回の注文につき1点のプレゼントなので、気になっているなら早めに動いておきたい。詳細は公式オンラインストアでチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
【画像】巾着バッグ全3色をチェック
■ピングーが“ラーメンのお風呂”に!?「YUMMYエコバッグ」の絵柄が最高
まず紹介したいのが、遊び心たっぷりのエコバッグ。サイズは約幅440×高さ380ミリ、マチは100ミリとたっぷり入る大きめサイズで、素材はポリエステル。
バッグの絵柄をよく見ると…、ピングーがラーメンのお風呂にゆったりつかっていたり、オムレツのお布団でくつろいでいたり。バーガーやアイス、ピザも散りばめられた“YUMMY”柄は、眺めているだけでおなかがすいてきそうなにぎやかさ。
使わないときは丸めてゴムでくるっと留めればコンパクトに。かばんのすき間に放り込んでおけるので、急な買い物にも対応できる。スーパーでの食材のまとめ買いはもちろん、旅行のサブバッグとしても活躍してくれそうだ。ちなみに2026年4月8日時点で、公式オンラインストアのランキング1位にランクインしている人気アイテムでもある。
■きゅっとしぼれば中身が見えない「巾着バッグ」は全3色
もう一つは、巾着タイプのトートバッグ。サイズは約310×350×80ミリで、マチ付きだからお弁当や500ミリリットルのペットボトルもすっぽり収まる。持ち手は約25×450ミリで肩掛けもOK。口をきゅっとしぼれば中身が見えないので、お弁当バッグやサブバッグ、ジム通いにも気兼ねなく使える。
カラーは全3色。ピングーが描かれたサックスブルー、ピンガがプリントされたオリーブ、そしてピングー・ピンガ・ロビの3キャラが勢ぞろいしたグレー。ちなみにサックスブルーは、2026年4月8日時点で公式オンラインストアのランキング4位にランクインしている人気カラーだ。
■3300円以上の購入で非売品ミニサコッシュがもらえる！
ピングー公式オンラインストアでは、2026年3月20日から、3300円以上の購入で非売品のミニサコッシュを1点プレゼントするキャンペーンを実施中だ。
サコッシュは、生成りのコットン地にピングーや仲間たちの横顔がちょこんと並んだデザイン。表面には外付けのオープンポケット、裏面にはかぶせタイプのポケットが付いていて、スマホや小物を分けて収納できる。紐を含めた長さは約76センチ、本体は約22×17センチで、ちょっとしたおでかけはもちろん、サイクリングやウォーキング、旅行中のお財布バッグとしても使えるサイズ感だ。
注意点は、先着順でなくなり次第終了になること。1回の注文につき1点のプレゼントなので、気になっているなら早めに動いておきたい。詳細は公式オンラインストアでチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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