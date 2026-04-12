記録的な猛暑が続く近年の夏。熱中症対策として、夜通し冷房をつけることが新常識となりつつあるが、「朝起きると体が冷え切っている」「冷房をつけていても寝苦しくて目が覚める」といった悩みを抱えている人も多いのではないだろうか。【写真】夏の蒸し暑さによる睡眠不足を解消してくれる「BAKUNE 掛け布団 クール」(1万9910円〜3万3990円)そんな夏の悩みを解消してくれる頼もしいアイテムが、ウェルビーイングを追求するコンデ