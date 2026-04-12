鳥肌が立つほど異様な雰囲気をまとったアパートの一室。近寄りたくなかったのだが、ついに全戸配達のマスクを届けなければならなくなった。【漫画】本編を読む郵便配達員は町の隅々まで足を運ぶ仕事である以上、「あの家には行きたくない」と感じても避けることはできない。そんな彼らが稀に遭遇するのが、理由は説明できないが“明らかに嫌な気配”を放つ住宅だという。遠くから見ただけで寒気が走り、近づくほどに体調が崩れてい