「お疲れさま」と言い合う何気ない風景。しかし以前の勤務先と何かが違う。【漫画】本編を読む駅員経験をもとにした漫画を、X(旧Twitter)やブログで発信しているザバック(@theback_blog)さん。ユニークな動物キャラクターたちを通して描かれる駅員の日常は、コミカルでありながら、仕事の厳しさや現場の空気もにじむ作品として人気を集めている。今回は、ブログに投稿されている「100日後にやめる契約駅員さん」から、駅員同士の“