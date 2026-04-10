人気すぎてなかなか手に入らないぷっくりシール。実は、身近に手に入るもので簡単に作ることができる。GWをおうちで過ごす派の人にもおすすめの楽しみ方だ。今回は編集部員が100均アイテムを使ってぷっくりシールを作ってみたので、その詳しい手順を説明していく。【写真】編集部員が実際に制作したぷっくりシールはこちら編集部員がぷっくりシールを作ってみた！※イメージ写真■そろえるアイテムはこちら！ぷっくりシールを作る