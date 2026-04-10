新卒で入社した、社会人1年生。オムニウッチー(@omni_uttii821)さんが配属された新人指導は勤続25年のベテラン係長だった。実録エッセイ漫画『お局様にリベンジを』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】本編を読む■「お局様」は叱り方もさぼり方もうまい『お局様にリベンジを』01『お局様にリベンジを』02『お局様にリベンジを』03『お局様にリベンジを』05『お局様にリベンジを』08配属先の新人指導は、勤続25年のベテラン上司