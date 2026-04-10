【新卒】「わからないことがあれば聞いてね」と言われたのに聞くと、「あとにして！」怒鳴られるのなんで？上司の感情の起伏に翻弄されるお局事情【作者に聞く】
新卒で入社した、社会人1年生。オムニウッチー(@omni_uttii821)さんが配属された新人指導は勤続25年のベテラン係長だった。実録エッセイ漫画『お局様にリベンジを』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■「お局様」は叱り方もさぼり方もうまい
配属先の新人指導は、勤続25年のベテラン上司。仕事内容や社会人の基礎を教わったが、理不尽な厳しさも同時に学んだという。念頭においておきたいのは、上司の感情の起伏に翻弄されるということ。機嫌がいい時は「わからないことがあれば聞いてね」と優しく指導してくれる。しかし、それを鵜吞みにして質問すると、「あとにして！」と怒鳴られる。些細なことも注意を受けるのが、1年目。新人ゆえに内容が把握できない電話対応について質問すると、「私の担当じゃない」と全く助けてくれないときもあった。オムニウッチーさんは「よく2年半も耐えたなぁと思います」と当時を振り返る。
その後、上司は営業事務から総務へ異動。上司の仕事を引き継いで自分がやるというプレッシャーは大きかったが、1カ月の引継ぎを経たあと1人で事務処理をすすめてみると…。上司の仕事がそんなに大変な仕事ではないことをと知った。常日頃から「忙しい」と言って残業続きだった上司。実は仕事中の離席が多く、わざと残業をして残業代をもらっていたようだ。オムニウッチーさんが毎日定時で上がると「仕事ができるね〜」と褒められるようになった。そして、20年経った今もふと上司に𠮟られたことが夢に出るという。
「自分に合わないと思ったらすぐに辞めて別の道、自分のやりたいことを探すのもアリだと思います」とオムニウッチーさんは話す。「どこの会社にも必ず1人はお局様がいる。ホント『日本七不思議』だよね」「みんな新人だったはずなのに…なぜこうなってしまう人が一定数居るのか？」これは、誰もが通る道なのだろうか。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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■「お局様」は叱り方もさぼり方もうまい
その後、上司は営業事務から総務へ異動。上司の仕事を引き継いで自分がやるというプレッシャーは大きかったが、1カ月の引継ぎを経たあと1人で事務処理をすすめてみると…。上司の仕事がそんなに大変な仕事ではないことをと知った。常日頃から「忙しい」と言って残業続きだった上司。実は仕事中の離席が多く、わざと残業をして残業代をもらっていたようだ。オムニウッチーさんが毎日定時で上がると「仕事ができるね〜」と褒められるようになった。そして、20年経った今もふと上司に𠮟られたことが夢に出るという。
「自分に合わないと思ったらすぐに辞めて別の道、自分のやりたいことを探すのもアリだと思います」とオムニウッチーさんは話す。「どこの会社にも必ず1人はお局様がいる。ホント『日本七不思議』だよね」「みんな新人だったはずなのに…なぜこうなってしまう人が一定数居るのか？」これは、誰もが通る道なのだろうか。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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