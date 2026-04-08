おすすめの服【漫画】本編を読む学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている『のぞみわたるのギャグ漫画』はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に計測中に体重が変わった経験についても話を聞いてみた。■予想を裏切るラストに思わずクスッとする魂の重さ1-