駅員を盗人扱い【漫画】本編を読む駅員を経験したザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描き、駅員の日常が垣間見られる作品がそろう。今回は、過去にウォーカープラスで紹介した「100日後に辞める駅員さん」の中から落とし物のエピソード漫画をお届けするとともに、作者に駅員が犯人扱いされてしまうことについても話を