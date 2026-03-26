【カスハラ】財布を拾ってあげたら「中身が足りん！1万円盗んだ」親切心が仇となり犯罪者扱いされた駅員【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
駅員を経験したザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。駅員のあるあるをテーマに描き、駅員の日常が垣間見られる作品がそろう。今回は、過去にウォーカープラスで紹介した「100日後に辞める駅員さん」の中から落とし物のエピソード漫画をお届けするとともに、作者に駅員が犯人扱いされてしまうことについても話を聞いた。
ある日、ペン助に向かって1人のおばあさんが杖をつきながらやって来た。ペン助を目の前にして「とうとう見つけたぞ。あのときの駅員じゃ」と一言！ペン助もおばあさんの顔を見て、以前財布をなくしたお客さんだということはわかっていたので、ペン助は「どうかなさったんですか？」と優しく声をかけるが「あの財布から1万円札盗ったじゃろ」とおばあさんはお怒りだ。どうやらペン助が拾った財布の中身のお金が減っていたらしい…。身に覚えもない、それも1カ月以上も前のことを今さら言われて驚いたペン助だったが、おばあさんにはなんとか納得してもらえたのであった。
実際に駅員が疑われることは日常茶飯事だそうで、元駅員で作者のザバックさんは「『ICカードのチャージ金額を騙された』とか『ホームで駅員に邪魔された』など皆さんの想像以上のクレームがありました。駅員ってなぜか肩身が狭いんですよね」と教えてくれた。
お客さんの安全を日々守ってくれている駅員さん。通勤通学、別の場所で何となくモヤッとしているなど、日常でストレスに感じることはあるのだろうが駅員さんに八つ当たりはしないことだ…。駅員のお仕事に興味のある方もぜひ、本作「100日後に辞める駅員さん」チェックしてみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
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